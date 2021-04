Silvia bola v tíme Vlada Kobielskeho. Hneď ako sa začali vyberať otázky, si na nej s Jurajom Kemkom poriadne zgustli. Kucherenko totiž chmatla po téme Domácnosť a nevyhla sa uštipačným poznámkam. „Ty si žienka domáca, aspoň tak na mňa pôsobíš. Ak si niekoho viem predstaviť v kuchyni s fertuchou, tak si to ty,“ uštipačne poznamenal Kobielsky a Kemka s Bičanom spustili veľký smiech. „Ja dobre viem, že si ma nevieš predstaviť, teraz to tu na mňa nehraj, ale varím veľmi dobre,“ nedala sa Silvia.

Silvia Kucherenko bola hosťom v Dobre vedieť! Zdroj: tv markíza

Ďalšiu tému už vyberal Vlado a trúfol si na Muži a ženy, hoci Silvia mu opakovala, že ona mužom vôbec nerozumie. „No davaj,“ súhlasila nakoniec a Kobielsky si opäť neodpustil poznámku: „Ta davaj!“ „Nerob sa, aj ty si z východu, prosím ťa!“ odbila ho Kucherenko. Ale aj Kemka si z nej urobil srandu. A to v momente, keď im Rasťo Sokol prečítal nasledujúcu otázku: „Vo Veľkých Držkovciach sa v auguste uskutočnil už 11. ročník majstrovstiev...“ a jednou z možností bolo v papuľovaní. „Ja by som dal papuľovanie a ty, Silvia, máš na to aj pusu! Ty by si tak papuľovala jak hovado! Ty choď do Držkoviec!“ zakričal jej Juraj a neskôr ho prekonal v hláške Kobielsky: „Ty teraz o ničom nerozhoduj, ty len buď a vyzeraj!“

Napriek týmto úsmevným poznámkam to Silvia všetko zobrala s humorom a dokonca s Vladom celé kolo aj vyhrali, vďaka čomu si 49 divákov mohlo rozdeliť 1 800 eur. A prítomných pánov okrem toho potešila aj sexi outfitom.

