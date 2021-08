Silvia Kucherenko je známa nielen vďaka niekdajšiemu vzťahu s Vilom Rozborilom, ale aj zásahmi plastického chirurga. A preto sa niet čomu čudovať, že štíhle krivky rada vystavuje na obdiv. Inak tomu nebolo ani teraz, keď na svoj Instagram zavesila krátke video, na ktorom je v bazéne hore bez. A v tejto póze si vychutnávala osviežujúci drink.

Silvia Kucherenko rada provokuje. Zdroj: instagram

Silvia si síce rukou zakrýva bradavku, no prsník ukázala takmer v plnej paráde. No a opäť tým potešila nejedno mužské oko, ktorí jej to okomentovali samými chválami. Niektorí jej však vytýkali, načo tam vôbec tú ruku má. „To už rovno bez tej ruky mohlo byť video. Aký má význam zakrývať niečo, čo je už aj tak na 99,99% odkryté?” napísalo jej zopár ľudí.

Prečítajte si tiež: