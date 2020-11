Silvia Kucherenko, ktorá roky zbožňovala svoje obrovské napichané pery a dlhé biele vlasy, len nedávno prešla obrovskou zmenou. Teraz vyzerá skutočne vynikajúco a keď sa pozrie na to, ako vyzerala ešte pred pár mesiacmi, neverí vlastným očiam. Aj preto si teraz zaspomínala na časy z minulosti a pridala pár záberov.

Kucherenko si vstúpila do svedomia a sama uznala, že to s perami preháňala a vyzeralo to otrasne. Rozhodla sa, že si ich prestáva dávať zväčšovať a vráti sa k svojej prirodzenej veľkosti. Rovnako tak sa rozhodla, že si bielu blond nechá stmaviť a vlasy skrátiť. A dnes je zo Silvie celkom iná žena a vyzerá naozaj perfektne. A keď teraz razí cestu prirodzenosti, najnovšie sa pochválila zábermi zo svojej mladosti.

Takto vyzerá Silvia Kucherenko po tom, čo si prestala zväčšovať pery a stmavila si vlasy. Zdroj: Instagram S.K.

,,Takže tak... Podľa niektorých som veľmi potrebovala plastiky, ktoré ani nemám ( o prsiach a pery - nebola plastika) viete ... už ani pery nemám zväčšené , ale ako som stále vravela, ani som pery nepotrebovala. Akurát ten nos, s tým súhlasím aj dnes," napísala k retro záberom. Pochválila sa dokonca aj fotkou, na ktorej má sladkých 14. ,,Vy ste boli ako bábika,"napísalo jej mnoho fanúšikov. ,,Už vtedy ste museli mať mnoho nápadníkov," pridali sa ďalší. A dokonca na fotke, na ktorej drží v rukách malé bábätko, pripomína speváčku Selenu Gomez.

