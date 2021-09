Karin sa nikdy netajila tým, že je rada stredobodom pozornosti. A napriek tomu, že na televíznych obrazovkách sa už neobjavuje, na internete je dosť aktívna a so svojimi fanúšikmi sa delí o množstvo fotografií. No niektoré skutočne vyrážajú dych. Niekdajšia blondínka, ktorá podstúpila plastiku pŕs, už dávnejšie zmenila farbu vlasov a očividne je sama so sebou spokojná, pretože sa s nadšením a často fotí. Výsledkom sú momentky, ktoré zavesí na sociálnu sieť a mapuje nimi svoj život.

Najnovšie sa pochválila novinkou, že čaká dieťa. "Áno, budem mama! Možno má pochopíte.. pravdu povediac, nechcela som to dávať na internet veľmi skoro, aby som bola v pokoji a kľude a hlavne s pozitívnymi myšlienkami. Ste súčasťou môjho života, keďže s vami zdieľam aj súkromie, tak si zaslúžite kúsok môjho “baby” obdobia vidieť," zverila sa exfarmárka Karin na svojom Instagrame v utorok podvečer.

Exfarmárka Karin Dvořáková bude mamou. Zdroj: Instagram K. D.

"Nič sa nemení, stále budem taká, akú ma poznáte a dokonca viac šialená. Pomaly sa začína rýchla divoká jazda, haha," dodala brunetka, ktorá sa tak už onedlho stane mamou.

