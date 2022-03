Už na prvý pohľad výrazne schudnutý lekár mal veľké problémy s chôdzou, bez sprievodu sa pohybuje iba veľmi ťažko. Vážna choroba ho podľa Blesk.cz ničí už niekoľko mesiacov. "Je to vážne, ťažko sa mi o tom hovorí. Držte mi palce," prezradil Uzel Blesku. Prísť si pre vyznamenanie však považoval za povinnosť. "Nejako som to zvládol, ale nebolo mi vôbec dobre. Zle sa mi dýcha a chodí, to je pochopiteľné," pokračuje známy lekár. „Schudol som dvadsať kíl, som vážne chorý a skoro mŕtvy, prosím pekne,“ povedal pre eXtra.cz sexuológ.

Radim Uzel v čase, keď bol zdravý. Zdroj: Profimedia

„Nehovoril by som o tom, že sa mi rakovina vrátila. Nedá sa to vyliečiť. Môže sa to zlepšiť, zhoršiť, ale nakoniec je to absolútne smrteľná choroba. Doktori môžu hovoriť, čo chcú, ale viem, že vo finále sa na to umrie,“ hovorí zmierený s osudom. „Objavili sa mi ďalšie nádory. Niekedy môže vysoký vek spomaliť postup choroby, ale záleží na typu rakoviny. Keď je to ako v mojom prípade ešte spojené so strašným covidom, ktorý som prekonal a veľa zdravia mi nezanechal, a ešte aj s ťažkými psychickými stresmi, umrela mi medzičasom manželka, tak je to o to horšie,“ vysvetľuje, prečo sa u neho rozvinuli až tak vážne problémy. Aj keď prognózy nie sú optimistické, tak je sebestačný a pravidelne chodí do nemocnice na chemoterapie a kontroly.

