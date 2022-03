Hoci Radim Uzel prekročil osemdesiatku, na svoj vek je až úctyhodne aktívny. A donedávna sa pravidelne objavoval aj v rôznych televíznych programoch. Teraz bojuje so zákernou rakovinou. Lekári mu našli nádor v žalúdku a, bohužiaľ, pridali sa ďalšie. Čo by odkázal iným ľudom, ktorí bojujú s podobnou chorobou? „Hlavne mať dobrého psychológa. Mám jednu kamarátku Lauru Janáčkovú, tá nedávno bola za mnou a ona sa zaoberá sexuológiou a aj psychológiou umierajúcich. Ona mi upiekla štrúdľu, no nie je to radosť?” povedal Radim v relácii Showtime. „S jedlom si už veľa radosti nespravím. Kedysi som bol veľmi ‚pažravý’ a bol som aj dobrý kuchár. Dnes som ostal pri krupicovej kaši. Tú si vždy dobre omastím a posypem cukrom, kakaom. Už teraz sa na ňu teším,” pokračoval.

Sám k svojmu stavu pristupuje dosť vecne. Nerobí si ilúzie o tom, koľko mu zostáva času na svete. „Ako doktor to dokážem trochu odhadnúť – už len málinko, povedal by som, že to príde do roka a do dňa… Čo narobíte?“ dodal s tým, že zo smrti strach nemá.