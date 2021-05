Aischa Aboidu a Lindita Sinani súťažia o 500 eur v relácii Bez servítky. Obe sa už predviedli nielen ako šikovné kuchárky, ale aj skvelé hostiteľky. Okrem toho, že obe majú 21 rokov, spája ich aj to, že sú moslimky a v šou nemôžu jesť ani pripravovať bravčové mäso.

Šou Bez servítky. Zdroj: instagram

Na televíznej obrazovke pôsobia ako jemné ženy, no na fotkách, ktorými sa chvália na sociálnej sieti, sú to poriadne dračice. Svoje sexi postavičky vystavujú v plavkách a poriadne dráždia mužské zmysly. Čo poviete, takto im to sekne oveľa viac ako so zásterou v kuchyni.