Martin a Krištof sa zviditeľnili vďaka markizáckemu seriálu Pán profesor. Herci si tieto dni užívajú chvíle voľna a spolu si vyrazili aj do centra mesta. Ak by ste čakali, že budú obklopení množstvom mladých dievčat, mýlili by ste sa. Kávičku a drink si vychutnávali iba vo dvojici.

Na snímke je Martin Klinčúch. Zdroj: MATEJ KALINA

Kým Krištof je zasnúbený, Martin je zatiaľ slobodný. Keď ich stretla naša pozorná čitateľka, bez problémov jej s úsmevom zapózovali.

