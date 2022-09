Vo vile Love Island to naberá poriadne grády! Kým prvé dni sa súťažiaci iba letmo oťukávali, postupne prelamujú ľady. Padajú už prvé vášnivé bozky, no paradoxom je, že chlapci si to užívajú oveľa viac navzájom medzi sebou ako so svojimi nežnými polovičkami.

Chalani Zbyněk, Kryštof, Štefan, Jakub a David si perfektne sadli. Hneď sa z nich stali parťáci, ktorí si zo seba vedia aj perfektne vystreliť. A keďže si mimoriadne rozumejú, niektorí oveľa viac času trávia s chalanmi ako so svojimi kráskami. Aby sa však vo vile nikto nenudil, štáb im pravidelne vymýšľa rôzne sexi hry, počas ktorých zažívajú kopec zábavy a majú aj príležitosť vášnivo sa bozkávať.

David a Zbyněk Zdroj: VOYO

Najnovšie sa chalani zahrali na tenistov. Pred sebou mali fotky všetkých dievčat a podľa toho, do ktorej sa loptičkou trafili, tú mohli pobozkať. No keď minuli, za trest museli nastaviť pery a obdržať sladký božtek od osoby rovnakého pohlavia. Zbyněk sa netrafil ako prvý. Podišiel k nemu David a v rámci zábavy sa zahral na veľkého romantika a kamarátovi zadelil takú pusu, akú od neho doteraz nedostala ani brutálne sexi Natália.

Jacob, Štefan a Kryštof. Zdroj: VOYO

Naprázdno neobišiel ani Štefan prezývaný Fabio. Ten chcel zamachrovať a trafiť sa do cieľa s páskou na očiach. A keďže netrafil, vystriedali sa pri ňom všetci chlapci a bez toho, aby to vedel, mu každý jeden venoval jeden vášnivý bozk. Pre všetkých to bola o to väčšia zábava, že Štefan nemal ani poňatia, že ho bozkávajú chalani. Zistil to až pri Jacobovi, ktorého prezradila ostrá brada.

