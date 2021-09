Očkovacia lotéria sa stala veľkým hitom. Nielen vďaka veľkej šanci vyhrať peniaze, ale aj preto, že ju pravidelne sprevádzajú problémy či rôzne trapasy. Okrem moderátorov Very Wisterovej (43) a Marcela Forgáča (50) sa v štúdiu objavuje aj brunetka Barborka (24). Kto to je?

Obaja moderátori si mladú dievčinu, ktorá odnáša vyžrebované lístky do zákulisia na overenie, veľmi obľúbili. Ako sa k tejto práci vlastne dostala? „Som zaregistrovaná v hostesingovej agentúre, odkiaľ si ma vybrali na kasting, v ktorom som uspela. Pred dvomi mesiacmi som úspešne ukončila štúdium masmediálnej komunikácie. Zatiaľ ma hostesing baví, takto si krátim voľný čas po skončení školy, no v budúcnosti by som sa určite chcela zamestnať v odbore, ktorý som vyštudovala,“ povedala o sebe Barbora, ktorá si prácu s moderátormi pochvaľuje.

Moderátori lotérie Vera Wisterová a Marcel Forgáč. Zdroj: RTVS

„Spolupracuje sa nám veľmi dobre, obidvaja moderátori sú milí. Vždy vytvoria super uvoľnenú atmosféru, v štúdiu panuje pohoda a príjemne sa nám spolupracuje,“ dodala.

