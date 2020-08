FOTO Do Sestričiek mieri úplne nová postava: TENTO český elegán pomotá hlavu hlavnej hviezde

Aj v tretej sérii seriálu Sestričky budú diváci prežívať s hlavnými hrdinkami zvraty v ich súkromnom živote, odkrývať premlčané tajomstvá a nachádzať šťastie v láske. To všetko spojené s ich každodenným životom v nemocnici, príbehmi pacientov a so záchranou ľudských životov. V hlavných úlohách sa opäť stretnete so svojimi obľúbenými herečkami – s Danou Košickou, Kristínou Madarovou, Anikó Vargovou a s Kristínou Svarinskou. Medzi ne však pribudne celkom nová postava.

Tretia séria Sestričiek. Zdroj: tv markíza

Herec Roman Zach. Ten bude hrať nového riaditeľa nemocnice Olivera a jeho príchod bude otváracia scéna v prvej časti tretej série. Vystúpi na parkovisku z malého športiaka a hneď na úvod sa zoznámi so sestrou Helenou (Dana Košická). Oliver je dobre vyzerajúci nový riaditeľ nemocnice s povesťou sukničkára, je dvakrát rozvedený, ale to mu nebráni, aby si našiel novú lásku medzi sestričkami. Ktorá zo štvorice neodolá jeho šarmu? Český herec Roman Zach patrí k najvyšším hercom v Česku. Zahral si už niekoľkokrát v seriáloch z prostredia nemocnice, najznámejší je Ordinácia v ružovej záhrade. Jeho koníčkom je komponovanie hudby.

Mohlo by vás zaujímať: