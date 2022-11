Znie to neuveriteľne, ale v lete to bolo už 9 rokov, čo nás opustil režisér Jozef Bednárik († 65). Jeho sestra Rozália sa nedávno ukázala v spoločnosti.

Bednárik mal so súrodencami krásny vzťah. Béďo totiž venoval všetok voľný čas najmä rodine. „Bol introvert, keď sa zavrel, nikoho k sebe nepustil, ani vlastnú rodinu. Bez ohlásenia by nám nepovolil vstúpiť do bytu. Súkromie si chránil,“ prezradila dávnejšie režisérova sestra Júlia. No a jeho ďalšia sestra Rozália nedávno nemohla chýbať na festivale Jozefa Bednárika v Brusne. Zábery odtiaľ odvysielala markizácka Smotánka. Od smrti slávneho brata sa akoby ani nezmenila, len jej pribudli šedivé vlasy, čo je v zrelšom veku prirodzené.

Jozef Bednárik Zdroj: archív