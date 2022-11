Radka a Adam majú za sebou zaujímavé vzťahy. Slovenku Radku Pavlovčinovú sme u nás spoznali ako nahotinku, ktorá sa objavila na obale Mira Šmajdu. Keď mala 22 rokov, poplietla hlavu českému hercovi Miroslavovi Etzlerovi. Bol od nej o 24 rokov starší a pre Radku vtedy opustil herečku Vilmu Cibulkovú. Z domu odišiel iba s dvomi igelitkami.

Z Etzlera se stal bezdomovec. Manželka ho vykopla a milenka ho u seba tiež nechcela. Zdroj: abl

Adam Raiter, ktorý je umelecký stolár a bojovník MMA, mal zase vzťah s nevyspytateľnou Agátou Hanychovou (37). Po rozchode sú vraj v pohode, zostali kamaráti. Teraz sa však do Raiterovho srdca, podľa jeho vyznania na Instagrame, vryla poriadne hlboko Radka. „Nikdy by som neveril, ako môže byť ťažké nemôcť priznať, že máš niekoho rád, pretože nevieš, ako to dopadne. Nie som veštec, aby som vedel, čo bude, ale to, čo viem, je, že toto MAŤ RÁD sa dostalo do miesta, kde sa už nedá ďalej hovoriť, že nikto taký nie je,“ napísal a pridal spoločnú čierno-bielu fotografiu. O Radke hovorí ako o žiariacej, dobrej, vášnivej, zábavnej, inteligentnej, talentovanej a tvrdohlavej. „Tá, ktorá má v živote jasný cieľ, a hlavne tá, ktorá je len moja a ja jej.“