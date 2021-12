Televízia JOJ má vlastného Mikuláša. Je ním moderátor Ján Mečiar. Museli ho na toto dlho lámať? „Bolo to celé veľmi príjemné a super. Vôbec ma nemuseli presviedčať. Ja som hneď za takéto úlety všetkými desiatimi. Nebránil by som sa ani inému foteniu. Už som sa fotil ako drsný rocker, kozmonaut a iné. Som za to rád. Toto sú také príjemné povinnosti, teda ani by som to povinnosťou nenazval, skôr to bola zábava,” povedal nám moderátor.

Takto prebiehali prípravy. Zdroj: tv joj

„Podľa mňa ma nikto nespozná, lebo keď som sa videl ja, tiež som sám seba nespoznal,” smial sa. Aj u Mečiarovcov sa počas víkendu budú tešiť na sladkú nádielku. „U mojej mamy Mikuláš dodnes nosí balíčky. Dokonca aj pre mňa napriek tomu, že som už veľký a, samozrejme, niečo donesie deťom. Ja som mal tento sviatok vždy rád. Kedysi to bolo také, že deti dostali oveľa viac sladkostí ako bežne a ja som veľmi na sladké. Viem si ho pekne vychutnať. Najradšej mám čokolády a potom všetko, čo je ružové a jahodové,” dodal.

Prečítajte si tiež: