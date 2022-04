„Diváci sa môžu tešiť na pani Jarmilku zo Sabinova, ktorá prichádza za svojím synom Samkom do Bratislavy. V hlavnom meste trošku rozvíri stojaté vody pokojných bratislavských občanov,” hovorí o svojej postave Dzuríková. Jarmilka zo Sabinova je Samova (Roman Gažo) mama. Kedysi dávno s ňou Marek Bobula (Vlado Kobielsky) prežil krátky románik. Potom odišiel na vojnu a celé tie roky vôbec netušil, že s ňou má syna.

Do Oteckov mieri herečka Gabika Dzuríková. Samo je jej seriálový syn. Zdroj: tv markíza

Jarmilka má v Sabinove stánok so svojimi legendárnymi langošmi, ale teraz sa rozhodla, že ide skontrolovať syna v hlavnom meste. Dovalí sa k nemu ako veľká voda, chce mať všetko pod kontrolou, chce všetkých poznať a čo je najhoršie – vôbec to nevyzerá tak, že by sa plánovala vrátiť naspäť do Sabinova. Gabika sa na obraze objaví už v pondelok.



Prečítajte si tiež: