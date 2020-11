Ako sa vám hrá Jánošík?

Aby som bol úprimný, spočiatku som veľmi nevedel, čo s tým. Veľa sme s Reném o tom diskutovali, až sa to postupne akosi usadilo a poddalo. Už z toho nemám nervy. Naopak, doma s deťmi Jánošíka často imitujeme a bavíme sa na ňom. Prirástol mi k srdcu.

Seriál Uhorčík. Zdroj: tv joj

Čo sa vám na vašej postave najviac páči?

Je úplne iná ako všetky postavy, čo mi doteraz televízie ponúkali. Väčšinou som hral oblekové typy, aj dobrých, aj zlých, ale skoro vždy v obleku a na vážno. Jánošík je iný. Človek z ľudu, telom aj dušou. Herec sa asi vždy teší, keď môže vyliezť zo škatuľky, kam ho režiséri strčili. Mňa to tiež potešilo a asi to sa mi na tom páči najviac.

Ktorá scéna bola najťažšia?

Najťažšie sú pre mňa scény s Brigitou. Brigita je René prezlečený do ženského kostýmu a to ja veľmi nemusím. Keď vidím ten jeho mejkap

a pod ním strnisko, mám chuť mu dať tou jeho panvicou, ktorú používa ako telefón, po hlave.... ale to by mohlo byť nebezpečné, lebo Brigita je mocná čarodejnica, namiešala by mi dáku „čvachtanku lubrikovú“ alebo „brečtanovník okolonohý“ a bolo by zle... mohol by som s ňou ostať naveky!!! Ale Brigita je odporná všetkým zbojníkom, tak našťastie Jánošík v tom nie je sám.

Váhali ste, keď vás oslovili do seriálu?

Áno, veľmi som váhal. Takýto projekt som si nevedel úplne predstaviť. Ale Renému Štúrovi (scenárista a producent) a Mišovi Židzikovi (režisér a producent) sa podarilo dať dokopy veľmi fajn partiu ľudí, a tak to je dobrá robota. Vysoké a stabilné čísla sledovanosti zase hovoria o tom, že si seriál našiel aj svojich divákov. Takže svoje rozhodnutie neľutujem.

Je to smiešne, alebo trápnosť? Slovenské seriály nikdy nevedia, či uspejú. Zdroj: TV JOJ

Ako vnímate kritiku?

Jánošík je idealista, básnik, motiváciou jeho konania je urobiť svet lepším, snaha pomáhať ľuďom, konať dobro. Uhorčíkove motivácie sú iné, nie až také idealistické. No Jánošík ho napriek tomu vníma veľmi pozitívne, ako dobrého kamaráta, oddaného zbojníka ochotného pre dobro družiny urobiť čokoľvek. A tak sa Jánošík nad Uhorčíkovu kritiku dokáže ľahko povzniesť, hoci mu niekedy celkom nerozumie...

Pri niektorých scénach ste ukázali aj svoj zadok, nemali ste s tým problém?

Nie. Bola to dlhá náročná scéna, točená na jeden záber. Viac-menej jednozáberový klip k pesničke Zbojnícky sen. Keď sme to opakovali už asi 7x

a stále sa režisérovi nepáčilo, že idem do kade v slipoch a že to tam vidieť, sám som mu povedal, že ak to on správne ustriehne, neprekáža mi skákať do kade „naostro“. Potom sme to už natočili myslím na jeden, možno dva zábery. Nič, čo má vo filme alebo v seriáli logiku a opodstatnenie, mi neprekáža. Priznám sa, že naopak, prekáža mi, ak sa napríklad pozeráte v telke na „vášnivý sex“ a len čo sa to skončí, žena vylezie z postele v nohavičkách a tielku a muž v trenkách. Ukradnú vám celú ilúziu...

Chceli by ste žiť v časoch, keď žil Jánošík?

Nie, určite nie. Útlak, nesloboda, tvrdá drina, nevoľníctvo, chudoba, právo prvej noci, strašné mučenie... nemali to tí ľudia jednoduché. Myslím, že im nemáme čo závidieť. V časoch Jánošíka by som veru žiť nechcel. Leda ak, tak v zámku. Ale tam tiež musela byť zima, tma, špina a smrad... nie, v tých časoch by som žiť nechcel.