Thalia Král hrá okrem Dunaja aj v muzikáli v nitrianskom divadle. A práve tam ju stretla markizácka Smotánka. Ako si na pľaci rozumie so svojou seriálovou babičkou Zdenou Studenkovou? ,,To je jedna úžasná pani herečka. Ja som ju pozdravila Ahoj! A mamina, že nie, to je pani Zdenka. A Zdenka že: ,,Ale veď my sme si už potykali!” prezradilo talentované dievčatko. ,,No, už sme veľké kamošky,” pokračovala. S kým ďalším je ešte kamoška? ,,Tak Emil Horváth. Ten je super. Aj Tomáš Maštalír. On je troška arogantný, ale akože dá sa s ním,” zaklincovala to a všetkých tým rozosmiala.

Thalia Král so svojou seriálovou mamou Irenou Bočkay (Barbora Andrešičová). Zdroj: Instagram thaliakral_official

