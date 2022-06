Turecká herečka Demet Özdemir hviezdi na obrazovkách televízie Doma v úlohe Sanem v úspešnom romantickom seriáli S hlavou v oblakoch. Hoci 30-ročná kráska prežila v súkromí počas nakrúcania seriálu románik so svojím kolegom, predstaviteľom Cana, hercom Canom Yamanom, ten je dnes už minulosťou.

Tmavovlasá herečka už rok a pol randí s tureckým spevákom Oğuzhanom Koçom, ktorý je o osem rokov starší. Ten ju rovno na Valentína požiadal o ruku v hoteli v istanbulskej štvrti Sariyer. Tam si pred ňou romanticky pokľakol, zatiaľ čo jeho priatelia zo skupiny Sakiler spievali pieseň, ktorá idylku ako vystrihnutú z telenovely dotvárala.

Demet Özdemir alias Sanem. Zdroj: TV DOMA

Odpoveď krásnej Demet bola, samozrejme, áno, a tak zaľúbená dvojica plánuje toto leto svadbu. Mimochodom, cenu zásnubného prsteňa so 4 karátmi, ktorý Demet od svojej lásky dostala, odhadujú turecké médiá na 1 milión 250-tisíc tureckých lír, čo je v prepočte takmer 70-tisíc eur.

Hlavné postavy Sanem a Can. Zdroj: tv doma

Čo ste o Demet nevedeli:

Narodila sa 26. februára 1992. Je najstaršou z troch súrodencov. Už samotné jej narodenie bolo pre rodinu prekvapením. Mladí rodičia totiž očakávali chlapčeka. Jej rodičia sú tureckí imigranti z Bulharska. Keď mala osem rokov, rodičia sa rozviedli a matka sa presťahovala s deťmi do Istanbulu. Po tomto kroku stratila Demet Özdemir kontakt so svojím otcom. Celé detstvo tak prakticky vyrastala iba so svojou matkou. Ako malá začala tancovať v tanečných skupinách a v neskorších rokoch sa objavovala v hudobných klipoch.

Za rolu Sanem v seriáli S hlavou v oblakoch získala v roku 2018 Golden Butterfly Award pre najlepšiu herečku v romantickej komédii. Seriál získal v rovnakej ankete cenu za najlepší romantický komediálny seriál.