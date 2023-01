Alžbeta Ferencová v roku 2010 súťažila v Miss Universe SR. Korunku vtedy síce nezískala, keďže vyhrala Bratislavčanka Anna Amenová, ale tešila sa aspoň z titulu Miss Tip. Vďaka tomu vtedy letela na Miss Intercontinental. ,,Víťazka mala svoje kvality, je to inteligentná a krásna žena, no ja som ju spomedzi všetkých dievčat celý čas vnímala ako to najmenšie ohrozenie. Ťažko hodnotiť, prečo ona a nie ja. Asi nie som nejaký slovenský typ. Najviac mi bude ľúto, že som nevyhrala Mercedes, veľmi sa mi to auto páčilo," vtipne vtedy reagovala krásna Betka.

Finalistka Miss Universe SR 2010 a Miss Tip Alžbeta Ferencová. Zdroj: archív

Dvere do šoubiznisu sa jej však rozhodne nezavreli a pokojne môžeme povedať, že spravila omnoho väčšiu kariéru ako vtedajšia víťazka Amenová. Z Betky je dnes talentovaná speváčka, ktorá si hovorí Zea, úspešná tanečníka a najnovšie hviezdi ako hlavná postava v seriáli JOJ-ky Iveta. Ten od prvej časti trhá rekordy sledovanosti.

Alžbeta hrá drzú Trebišovčanku Ivetu, ktorá si ide tvrdo za svojím snom, presadiť sa v modelingu. A keďže k modelingu patrí aj predvádzanie sa v plavkách, Betka v nedeľu opäť ukáže svoje krivky v plnej paráde. Krásna Prešovčanka však rozhodne nepatrí k ženám, ktorým hrkajú kosti, ale pýšiť sa môže vyšportovaným sexi zadkom. Viac uvidíte už v nedeľu večer na JOJ-ke.

