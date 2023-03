Denný markizácky seriál Mama na prenájom sa teší veľkej diváckej obľube. No postupne, presne ako to bolo v Oteckoch, sa začína meniť na tureckú telenovelu. Najnovšie mnohým rodinkám pri obrazovkách vyrazili dych vášnivé scény z kancelárie. Eva a Martin sa na seba doslova vrhli.

Sexi gynekológ Martin (Adam Bardy) a Naďa (Martina Zábranská) si k sebe postupne hľadali cestu, až sa to napokon prelomilo a obaja zistili, že sa mimoriadne priťahujú. No ako to býva v seriáloch zvykom, ich lásku prekazili iní ľudia. Martin skončil v náručí riaditeľky nemocnice Evy a Naďa sa zas dala dokopy so svojím dávnym známym, ktorého hrá Lukáš Dóza. A dej sa poriadne zamotal.

Adam Bardy a Martina Zábranská v seriáli Mama na prenájom. Zdroj: tv markíza

Nie všetkým divákom je to však po chuti. A niektorým začali poriadne prekážať aj vášnivé erotické scény. Martin a Eva sa na seba napríklad živočíšne vrhli priamo v kancelárii nemocnice. ,,To ste tam radšej mali spraviť to, že sa vráti Lucia a nie že tam každý s každým za chvíľu bude spať," reaguje diváčka Monika. ,,Inak s tými scénami kadejakými by ste sa mohli ukľudniť, nie je to seriál po desiatej večer a môj syn zbožňuje pozerať aj toto presne ako Oteckov, ale niektoré scény naozaj nie sú vhodné na pozeranie maloletým divákom o šiestej večer," zhodnotila diváčka Lucia. ,,Presne súhlasím s väčšinou, na začiatku super, aj nové tváre a teraz to len umelo naťahujete, najprv sa chcú, potom nie atď...A načo tie milostné scény v kancelárií? Áno, lebo je to bežné v živote, že? Hádam to nebude mať 300 častí ako telenovela," ,,Taký dobrý začiatok to malo a teraz čistá telenovela," znejú ďalšie reakcie divákov.

Kristína Kanátová v seriáli Mama na prenájom. Zdroj: Emil Vaško, TV Markíza

Je však pravdou, že keby sa Martin a Naďa dali dokopy bleskovou rýchlosťou a neboli tam úskalia v ich vzťahu, seriál by bleskovo skončil. A to by fanúšikov rovnako veľmi mrzelo.