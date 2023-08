Najsledovanejší slovenský seriál sa na istý čas rozlúčil s divákmi v utorok 30. mája - svadbou Petra Kučeru s Johankou. Medzitým herci a členovia štábu nezaháľali a pripravili nové diely, ktoré poriadne zamiešajú osudy hrdinov. To, aké zmeny nastanú v novej sérii, sme sa spýtali priamo kreatívneho producenta seriálu Petra Kelíška. "Budeme tam mať pomerne akčné veci, prídu noví herci, ako napríklad Janka Kovalčíková a niektorí herci nám odídu. Janka bude mať taký väčší priestor a bude trápiť pár ľudí v našom osadenstve. V ateliéri sme postavili nové priestory - Holubec bude mať svoj nový byt. A čo sa týka akčných scén, niektoré naše lokácie nám zhoria," prezradil nám. Kto okrem Janky Kovalčíkovej sa pripojí k tímu hercov? "Máme tam aj také neznámejšie postavy, podobne, ako bol kedysi pre divákov Marek Rozkoš, no a príde aj český herec Jan Révai, ktorý nám skomplikuje vzťahy medzi dievčatami." V deji novej série sa objaví aj uznávaná herečka Eva Matejková.



Karty zamieša aj víťazka najnovšej série Let´s Dance Jana Kovalčíková. Zdroj: TV Markíza

Na čo sa ešte môžu diváci tešiť? "Sme v lete a posúvame sa v čase do ďalšieho obdobia, čiže už tá historická téma ide do ťažších tém a bude to mať oveľa väčší vplyv na postavy a ich životné príbehy. Budeme točiť v kaštieli a v druhom väčšom kaštieli v Rakúsku, kde bude sirotinec. Sú to veľmi okázalé lokácie. Budeme tam mať aj jednu popravu." A čo milostný trojuholník Petra, Kláry a Johanky? "Bude sa to medzi sebou pliesť a nebude také jednoznačné, čo sa stane. Keď sa aj niekto odvážil predikovať smery tých príbehov, kam by sa to mohlo vyvíjať, tak nikto netrafil. Táto séria bude naozaj prekvapivá," navnadil Kelíšek.

S príchodom letného obdobia, nastanú v seriáli zmeny aj pri kostýmoch. "Celé to bude svetlejšie a zároveň niekto nastúpi do gardy, čiže bude chodiť v uniforme." Chceli sme vedieť, či do výberu kostýmov môžu niečo povedať aj herci. "Tak, to zadanie a ukotvenie v sociálnej vrstve je dané. Ale samozrejme, Zdenka si povie, čo chce mať, kde čo má byť. Je veľmi aktívna súčasť tvorby toho kostýmu, však to je aj vidieť, ale nie je to tak, že by to bola parketa pre hercov," vysvetlil nám.

Na slovenský projekt kývla aj hviezda českých Rebelov Jan Révai. Zdroj: Peter Zakovic

