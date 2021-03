Separ sa so Cynthiou pozná už dlhšie. Kráska totiž viackrát fotila reperovi jeho kolekciu oblečenia. Ten ju ešte na jeseň povolal do klipu a blondínka pri ich fotke uverejnila srdiečko, čo vtedy vyvolalo diskusiu, či práve ona stojí za rozpadom jeho manželstva. Blondínka všetko poprela, no nedávno sa chválila spoločnými videami z auta.

Kráska sa pýši bujnými vnadami. Zdroj: instagram C. T.

Najnovšie ich kamarátstvo zašlo výrazne ďalej, keď Cynthia doletela za Separom na Zanzibar. Reper sa tam presunul z dovolenky v Dubaji, kde bol s exmanželkou Tinou, ich spoločnou dcérkou Aničkou a s jej synom Leom. To, či je medzi nimi naozaj i niečo viac, zatiaľ obaja pred verejnosťou taja. Spoločná dovolenka v exotike ich však zrejme už prezradila...

