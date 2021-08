FOTO Šéfkuchár Zdeněk Pohlreich nečakane MENÍ PROFESIU: Na TOMTO mieste by ste ho nečakali!

Pohlreich poriadne prekvapuje. Dlhé roky tvoril tie najchutnejšie jedlá, no najnovšie prichádza s veľkou zmenou. Na českej Prime bude súčasťou novej zoznamovacej šou První večeře.

Pohlreich Zdeněk pri varení. Zdroj: PRIMA

„Šou vlastne tak úplne nemoderujem, skôr s tímom reštaurácie, kde sa nakrúcalo, tvoríme akúsi kulisu. Prvé rande je vec, ktorá sa v reštaurácii odohráva pomerne často. Teda dnes. Za mojej mladosti sa chodilo do kina, potom sa to však všetko presunulo do krčmy. Naša reštaurácia je pomerne romantická a útulná, takže fakt robíme skôr tú atmosféru okolo. Moja rola tam rozhodne nie je hlavná, hlavní sú účastníci zoznamky a ich príbehy,“ prezradil pre český Blesk Pohlreich. Fanúšikovia sa na neho v novej úlohe môžu tešiť už od konca augusta.