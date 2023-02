Martin Novák je známy tým, že si nekladie servítku pred ústa a vie byť poriadne prísnym kritikom. „Ak nie je niečo pri varení tak, ako má byť, alebo dostanem zlé jedlo, poprípade, ak je kuchyňa v zlom stave, nepoznám zľutovanie. Moje štandardy sú náročné,” netají sa. Šéfkuchár dbá o čistotu a poriadok v kuchyni, čo je pre neho alfa omega. Novák pôsobí na Zámku Šimák v Pezinku, kde vytvára špeciality a hostia sa len zalizujú za ušami po ich konzumácii.

Televízia Markíza krátkom pred šou, ktorá odštartovala v stredu 8. februára, zorganizovala stretnutie s novinármi priamo v zámockej reštaurácii v Pezinku, kde sme mali možnosť ochutnať Novákovo delikátne menu. Hviezda novej šou vyšla v ústrety aj vegetariánom.

Šéfkuchár Martin Novák zo šou Na nože pripravuje svoje hviezdne menu v reštaurácii Šimák Zámok v Pezinku. Zdroj: MATEJ KALINA

Príprava oboch menu bola z biosurovín z okolitých fariem. „Vyše 95 % produktov, ktoré používam v našej kuchyni, sú lokálne, slovenské, ak nie sú priamo z Karpát, tak sa nachádzajú maximálne 250 km odtiaľto. Predjedlo parfé je podchladené, k tomu podávam hovädzí chvost a poleje sa to krémom z hovädzieho chvosta a javorového sirupu. A na vrchu sú nakladané hríbiky a hovädzie karpačo z farmy neďaleko odtiaľto,” opísal nám mäsové predjedlo Novák. Treba uznať, že to bol naozaj gurmánsky zážitok.

Hlavný chod bol ešte väčší zážitok. Holubie prsia s petržlenovým pyré, šalotka na červenom víne a príloha je k tomu kukuričná polenta s mäsovou šťavou z holuba. "Holub zrel 7 dní na lúčnom sene. Mäso ešte pekne dozrelo,” okomentoval prípravu šéfkuchár. Vegetariáni si pochutnali na špecialite – nakrájanom karfiole, ktorý bol v kyslom náleve, mladej cvikle a toto všetko bolo zaliate karfiolovou penou, na ktorej bola nastrúhaná hľuzovka.

Reportáž na vlastnej koži z reštaurácie v Šamoríne, ktorá sa zapojila to televíznej šou Na nože. Zdroj: MATEJ KALINA

No a aké by to bolo obedovať u hviezdneho šéfkuchára bez dezertu? Ten pozostával zo smotanovej peny, na ktorej spodku bol perník a celé to bolo zaliate kandizovanými višňami. Jednoducho mňam!



Príprava vegetariánskeho jedla. Zdroj: MATEJ KALINA

Vegetariánske menu:

Predjedlo: Cibuľa, zemiaky, koreňová zelenina, smotana

Hlavný chod: Cvikla, karfiol, kaviár, hľuzovka, grissini

Dezert: Višne, perník, kakao

Špeciálna delikatesa: Holub na šalotke. Zdroj: MATEJ KALINA

Mäsové menu:

Predjedlo: Dubáky, hovädzie, lesné huby, mak

Hlavný chod: holub, petržlen, kukurica, šalotka, javorový sirup

Dezert: Višne, perník, kakao