Celosvetovo úspešná kuchárska šou sa dostala aj na naše televízne obrazovky a tú najdôležitejšiu rolu v nej zohral práve nekompromisný a skúsený Martin Novák. Silné príbehy gastro prevádzok bojujúcich s najrôznejšími problémami mali vďaka jeho pomoci šťastný koniec - postavil ich nohy a pomohol im prinavrátiť zašlú slávu i verných zákazníkov. Televízia Markíza už avizovala ďalšiu jesennú sériu tohto obľúbeného projektu, ktorý si stihol získať množstvo fanúšikov, a prirodzene, počíta sa aj s Novákom.

Šéfkuchár Martin Novák zo šou Na nože navštívil aj vegánsku reštauráciu v Martine. Zdroj: TV MARKÍZA

Tesne pred štartom však najznámejší šéfkuchár šokoval svojich sledovateľov ráznym vyjadrením o definitívnom konci. "Milí moji sledovatelia, chcem sa vám takto veľmi pekne poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili či už návštevou na zámku v Pezinku alebo sledovaním šou Na nože. Práve k zámku by som vám chcel napísať pár slov. Som veľmi rád, že ma rodina Šimákovcov prizvala do takého skvelého projektu. Je mi to veľmi ľúto, ale po vyše štyroch rokoch som sa rozhodol spoluprácu ukončiť, nakoľko sa cítim už veľmi vyčerpaný.

Bol to extrémne veľký projekt, veľká skúsenosť. Verím, že som za sebou nechal skvelú prácu a prajem celému Šimak Zámku v Pezinku všetko dobre a veľa spokojných hostí. Momentálne sa chcem cez leto povenovať svojej úžasnej rodinke a po lete sa budem sústrediť na to, čo ma čaká, aj na všetky nové projekty! Budem sa tešiť, keď ma moji fans, budete aj naďalej podporovať. Už čoskoro vám prezradím viac," zveril sa na Instagrame.







Týmto spôsobom sa tak rozlúčil s pôsobením v renesančnom Šimák Zámku Pezinok, kde roky šéfoval dvom reštauráciám a v jednej z nich sa tiež staral o zážitkovú gastronómiu. Jeho odchod zrejme súvisí aj s tým, že nakrúca spomínanú druhú sériu relácie Na nože, ktorá začne od jesene. Je tak pochopiteľné, že pracovné povinnosti sa mu nakopili a ako sám spomínal, svoj čas chce v neposlednom rade venovať milovanej rodinke.