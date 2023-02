Martin Novák síce na obrazovkách pôsobí ako prísny človek, no v súkromí je to úplný opak. Je to veľký pohoďák a okrem toho najmä milujúci manžel a otec, ktorý je za každú zábavu. Doma má nádhernú manželku a dvoch krásnych synov. „Je to veľký sympaťák, prísny, ale zároveň férový,” napísala diváčka. „Krásna rodinka,” odkazujú mu ďalší diváci.

Martin Novák v relácii Na nože navštívil aj reštauráciu v Kežmarku. Zdroj: tv markíza

„Kto pracuje v gastronómii, tak jeho rodina trpí (smiech). V takom prípade s ňou trávi málo času, viac času býva s kolegami v práci. Na druhej strane, rodine odovzdávam všetok voľný čas a energiu. Niekedy je to však náročné, človek príde ohučaný z roboty, má jeden deň voľna a do toho sa synovia chcú hrať, manželka sa chce prejsť, ja by som si najradšej oddýchol – vyložil nohy, pozrel film a objednal pizzu. Treba to však skĺbiť, nie je to ľahké pre žiadnu stranu. Keď mám čas sám pre seba, najradšej zoberiem pušku a idem strieľať alebo idem do prírody na dva dni s tým, že niekde prespím. Toto je taká moja dobíjačka energie. Tak si filtrujem hlavu,” priznal dávnejšie pre portál kavickari.sk.

