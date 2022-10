„V týchto obzvlášť náročných dňoch poznačených vraždou v Bratislave sa Matej Drlička vyjadril za hranicou slušného správania a kultúrnosti, ktorú má umenie a jeho predstavitelia do spoločnosti prinášať," uviedla ministerka na sociálnej sieti. „Som sklamaná z toho, že ako reprezentant SND, a v tej chvíli aj reprezentant našej krajiny v zahraničí, Matej Drlička zlyhal," dodala.

Na mysli mala jeho kontroverzné výroky, ktoré za nedôstojné označili poslanci. Drlička sa posmešne vyjadril na adresu „národných umelcov“, ktorí v minulosti pôsobili alebo dnes pôsobia v súboroch SND, o tom, „že sú hádam tie najdôležitejšie osoby na Slovensku". Výroky na adresu politikov, ktorí si plnia svoje ústavné povinnosti o tom, „že, nanešťastie, ešte stále dýchajú“, považujú za neprípustné a za akoukoľvek mysliteľnou čiarou.

Tlačová konferencia SND. Na snímke Natália Milanová. Zdroj: EMIL VAŠKO



Drlička v pozícii šéfa SND podľa Milanovej zvládol svoju funkciu ako manažér, nie však ako verejný funkcionár zodpovedný za svoje výroky. Poslanci z Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá ešte v piatok odsúdili jeho výroky a vyzvali ministerku kultúry Natáliu Milanovú k vyvodeniu zodpovednosti. Šéfku rezortu prerušila jeho pracovnú cestu, aby sa s ním ešte v piatok osobne stretla. Generálny riaditeľ SND Matej Drlička ponúkol ministerke kultúry demisiu sám. Mal to vopred premyslené a podľa toho na konferencii konal? Predmetné vyjadrenia zazneli na štvrtkovej diskusii na tému vzťahu kultúry a politiky v Budapešti v anglickom jazyku.

„Dobrý deň, vo štvrtok 20. 10. 2022 som sa zúčastnil panelovej diskusie Opera Europe v Budapešti na tému vzťahu kultúry a politiky, ktorá prebiehala v anglickom jazyku. Moje aktuálne rozpoloženie spôsobilo, že som pri niektorých vyjadreniach zvolil politicky nekorektný slovník, expresívnejší, ako by bolo vhodné. Po spätnom vypočutí záznamu musím priznať, že som použil neadekvátny výber slov. Tieto vyjadrenia ma mrzia, pretože vôbec nekorešpondovali s tým, ako by som sa za bežných okolností vyjadroval v slovenčine. Veľmi sa ospravedlňujem, ak môj spôsob komunikácie pohoršil spoločnosť. Prijímam za svoje slová plnú zodpovednosť a pani ministerke ponúkam svoju demisiu. Ďakujem za pochopenie," uviedol Drlička na profile SND na Facebooku.

Božidara Turzonovová Zdroj: TASR/NMH/RTVS

Tu však niečo nesedí. Všetci, ktorí Mateja Drličku poznajú, vedia, že je tvrdý manažér a po anglicky rozpráva excelentne, takže jazyková forma zlyhania hovorí v tomto prípade proti nemu. Nahráva jej aj skutočnosť, že ministerke ponúkol demisiu sám.

Paradoxne, boli to práve herci, ktorí len nedávno Mateja Drličku verejne podržali, keď sa okolo neho riešil škandál s Operou SND. Po jeho odvolaní držia prekvapivo bobríka mlčanlivosti. Pre PLUS 1 DEŇ sa k nemu vyjadrila zatiaľ iba herečka Božidara Turzonovová (80). „Veľmi oceňujem, že pán Drlička veľmi správne a sebareflexne vyhodnotil svoju situáciu. Považujem za úplne logické, že pani ministerka konala tak, ako konala, na základe jeho ponúknutej demisie. Ona ani inak konať nemohla. Bola to logická následnosť, iná ani nemohla byť.“ Poodhaliť zákulisie kauzy, napríklad to, komu spomedzi asi 100 sledujúcich stál prejav Mateja Drličku za pozornosť, sa vedenie divadla pokúsi na avizovanej dnešnej tlačovej konferencii.