Šéf Tatier pracháč Igor Rattaj kývol na ponuku do šou Utajený šéf. Maskéri z neho spravili peroxidového Sama Kohúta, ktorý išiel makať do vlastného hotela v Tatranskej Lomnici. Popri práci však ostal viackrát v obrovskom šoku.

Hneď v prvý deň si ho do parády zobrala chyžná pani Anka. Zaúčala ho, ako bleskovo poupratovať izbu, no počas toho viackrát zabudla na župany, plachty a behala po hotelovej chodbe hore dole. „Je to celé o organizácii práci. Takto si robí zbytočne prácu navyše,” krútil hlavou zamaskovaný Rattaj.

Takto prebiehala premena Igora Rattaja na Sama Kohúta. Museli mu prefarbiť vlasy na peroxidovú žltú. A dokonca aj bradu a obočie. Zdroj: tv markíza

Potom prišlo na luxovanie apartmánu. „Samo” dostal do ruky vysávač. Keď ho išiel zasunúť do elektriky, ostal v šoku. „Mala by si aj nový vysávač vyfasovať. No s týmto, čo máš, by som už radšej nemanipuloval,” ozval sa šokovaný Rattaj. „No ja s ním robím bežne,” upokojila ho pani Anka. „Pozri sa! Kábel je zlomený. Ťa to zabije!” ostal pán šéf ako obarený. „Aaale, 220 voltov ma nezabije. Už ma neraz kopla elektrina,” mávla rukou Anka. „Nie???” vyvalil na ňu oči Rattaj. Nuž, pani Anna zrejme netušila, že 220 voltov dokáže človeka zabiť v momente. „Nechápem, kde je chyba. Ale v prvom rade si to musí ona skontrolovať a aj vedúca! Ale to je zásadné porušenie bezpečnosti pri práci, to je otras!” vyjadril sa neskôr Rattaj. Celú časť uvidíte dnes o 20.30 na Markíze.

