V rodine riaditeľa spravodajstva a publicistiky v Markíze Heňa Krejču vládne obrovská radosť. Dcéra markizáka si totiž zahrala v seriáli. „Ak ste si ešte nepozreli seriál Dunaj, k vašim službám, tak by som vás rád pozval k telke práve dnes (štvrtok, pozn. red.). Mám k tomu mimoriadny dôvod: oddnes nastupuje na scénu naša dcéra Hanka, ktorá si zahrá síce malú, ale krásnu postavu Zuzky. Želám si, aby sa vám seriál páčil, lebo okrem umeleckej hodnoty má aj historický výpovedný rozmer,” zveril sa vo štvrtok podvečer Krejča na svojom Facebooku, čím pozval divákov k obrazovkám. „Je to veľká šikulka – som na ňu pyšná a vytešujem sa z mojej milovanej vnučky. Hani – dávaš to skvele,” reagovala v komentároch jej babička Hana Krejčová.

Henrich Krejča na staršej fotke s Andrejom Bičanom. Zdroj: Emil Vasko