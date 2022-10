Poslanci z Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá odsúdili výroky generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku z konferencie v Budapešti. Vyzvali ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO) k vyvodeniu zodpovednosti. Šéfku rezortu Drličkovo vyjadrenie rovnako pohoršilo. Prerušila jeho pracovnú cestu, aby sa s ním ešte v piatok osobne stretla. Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička sám ponúkol ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽANO) svoju demisiu.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) Zdroj: Martin Baumann

Predmetné vyjadrenia zazneli na štvrtkovej (20. 10.) diskusii na tému vzťahu kultúry a politiky v Budapešti v anglickom jazyku. "Dobrý deň, vo štvrtok 20. 10. 2022 som sa zúčastnil panelovej diskusie Opera Europe v Budapešti na tému vzťahu kultúry a politiky, ktorá prebiehala v anglickom jazyku.

Moje aktuálne rozpoloženie spôsobilo, že som pri niektorých vyjadreniach zvolil politicky nekorektný slovník, expresívnejší, ako by bolo vhodné. Po spätnom vypočutí záznamu musím priznať, že som použil neadekvátny výber slov. Tieto vyjadrenia ma mrzia, pretože vôbec nekorešpondovali s tým, ako by som sa za bežných okolností vyjadroval v slovenčine. Veľmi sa ospravedlňujem, ak môj spôsob komunikácie pohoršil spoločnosť. Prijímam za svoje slová plnú zodpovednosť a pani ministerke ponúkam svoju demisiu. Ďakujem za pochopenie," uviedol Drlička na profile SND na Facebooku.

Takto Matej Drlička nedávno gratuloval Emílii Vášáryovej k okrúhlej 80-ke. Zdroj: EMIL VAŠKO

A čo mnohých tak nesmierne pohoršilo? Za nedôstojné označili poslanci Drličkove posmešné vyjadrenia na adresu "národných umelcov", ktorí v minulosti pôsobili alebo dnes pôsobia v súboroch SND, o tom, "že sú hádam tie najdôležitejšie osoby na Slovensku". Výroky na adresu politikov, ktorí si plnia svoje ústavné povinnosti o tom, "že, nanešťastie, ešte stále dýchajú", považujú za neprípustné a za akoukoľvek mysliteľnou čiarou.

Paradoxne, boli to práve herci, ktorí len nedávno Mateja Drličku verejne podržali, keď sa okolo neho riešil škandál s operou SND. Spor medzi sólistami a vedením Opery SND vznikol po organizačných zmenách súvisiacich s ozdravným plánom, ktoré mali zlepšiť chod divadla. Súčasťou tohto bolo aj zníženie počtu interných sólistov, čo sa spevákom pochopiteľne nepáčilo a verejne proti tomu protestovali. V tom čase ho však herci SND bránili, ako sa len dalo. Herečka Zdena Studenková vtedy dokonca vyhlásila, že Drlička je najlepší riaditeľ našej prvej scény. „Po šestnástich mesiacoch vedenia má naďalej našu dôveru, s tým, že spolu so svojím tímom vyvedie divadlo z marazmu, v ktorom sa vďaka nesystematickým krokom minulého vedenia divadla aj kultúry ocitlo,“ prízvukovala Diana Mórová. ,,Všetci sme tu kolegovia, ktorí tvoríme SND. Samozrejme, chápem, že pri novom vedení môže byť v každom súbore niekto nespokojný, no vy nie ste väčšina," odkázal vtedy Jozef Vajda súboru Opery SND.