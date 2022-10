Za každým jeho prejavom nasledovalo niekoľkominútové standing ovation, ktoré zrejme nemávajú ani umelci po predstavení. Matej Drlička začal stretnutie návratom k jeho účasti na konferencii v Budapešti, kde si, ako hovorí, pustil ústa na špacír a úprimne to ľutuje. Išlo o stretnutie platformy Opera Europe v paneli na tému Politika a kultúra. „So zúčastnenými kolegami sme sa dohodli, že budeme hovoriť otvorene a ja som sa rozhodol, že chcem povedať o tom, ako politici zasahujú do mojej práce,“ uviedol a dodal, že si neuvedomil, že je konferencia stremovaná, čo ho vraj neospravedlňuje. „Panel som začal tým, že som popísal tŕnistú cestu, ktorou sme si za približne dva roky prechádzali.“ Spomenul skupinu kolegov z opery brániacich sa silným mediálnym tlakom, „ktorá začala obchádzať všetkých politikov v krajine. Veľkú podporu našli v parlamentnom výbore pre kultúru a médiá. Začala sa poľovačka na moju hlavu. Bol to niekoľkomesačný boj, ktorý sa dá definovať ako šikana zo strany štátu,“ skonštatoval Matej Drlička.

Po tom, čo ho ministerka stiahla z Budapešti, jej ponúkol svoju demisiu a niekoľko možností, ako riešiť aktuálnu situáciu. Popísal ich nasledovne: „Potrestajte ma skrátením môjho mandátu, nechajte ma do konca sezóny a ja dovtedy uzavriem veľa veľkých projektov, zároveň odovzdám všetko svojmu nástupcovi, znížte mi plat... odmietla,“ vysvetlil dve z nich a pokračoval: „Ponúkol som ďalšiu možnosť, nechajte ma do momentu, kým nebude ukončené výberové konanie, takáto veľká inštitúcia nemôže zostať bez vedenia, ale nakoniec som sa dočítal, že som odvolaný.“





S jeho odvolaním z funkcie rozhodne nesúhlasia zamestnanci divadla, za ktorých sa vyjadril herec Tomáš Maštalír (45). „Samotná pani ministerka pri výberovom konaní, ktoré vyhral Matej Drlička, tvrdila, že jej ide hlavne o ozdravenie tejto inštitúcie, keď vyhral Matej Drlička, tvrdila, že jej ide hlavne o ozdravenie tejto inštitúcie a k tomu ozdraveniu tu reálne dochádzalo,“ povedal na úvod a na záver ministerke adresoval nasledujúce slová: „Pani ministerka kultúry, máme silný pocit, že je vám to možno úplne jedno, či táto inštitúcia funguje dobre alebo zle. My, čo tu stojíme, stojíme naozaj za týmto vedením a chceme vám dať jasne najavo, že s týmto krokom nesúhlasíme a verejne vás vyzývame, aby ste toto rozhodnutie zvrátili a ponechali národnému divadlu odvolané vedenie.“









Medzi iným odznelo na záver brífingu zaujímavé konštatovanie z úst Mateja Drličku, s ktorým odchádza aj vedenie divadla a preventívne sa s ním lúčilo už teraz v divadle. „Momentálne nám vládnu Obyčajní ľudia, ale národné divadlo, divadelný svet a naši diváci sú neobyčajní ľudia a tie dva svety sú nekompatibilné. A ja kvôli tomu odchádzam.“