Ľuboš Machaj si Vianoce užil, ale ako nám priznal, už to nie je ako kedysi. „Ako každý, aj ja mám pekný vzťah k Vianociam. Ale spomínam si, že Vianoce môjho detstva boli zasneženejšie, atmosféra bola úplne iná. Mňa dnes trochu vyrušuje prehnaná komercia. Každý síce povie, že nemá rád komerciu na Vianoce, ale každý zháňa darčeky, naháňa sa, toto ja veľmi nemám rád. Vianoce boli, podľa mňa, kedysi viac rodinné, pokojné a ľudia si ich viac užívali. To sa stratilo, čo je škoda. Keď dnes nie sú už v septembri vianočné ozdoby v obchodných domoch, tak ľudia majú pociť, že niečo sa nedeje správne. Ja nemám až tak rád prehnanú výzdobu v obchodných domoch, pripadá mi to trošku nasilu,“ povedal nám.

Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ RTVS. Zdroj: MATEJ KALINA

Aké rozprávky si cez sviatky pozrel generálny riaditeľ RTVS? „Samozrejme, Mrázik, to je jasné, aj keď už po toľkých rokoch to veľmi nemusím, ale mám rád aj Popolvára a množstvo rozprávok, ktoré patria k Vianociam. Ale najviac mám rád práve Popolušku, a o to väčšiu radosť mám, že na štedrý večer sme ju divákom ponúkli na Jednotke.“ Ľuboš Machaj nám dokonca prezradil, aký darček mu ako malému chlapcovi spravil najväčšiu radosť a dodnes naň nezabudol.

„My sme zháňali darčeky po skriniach, hoci nám rodičia povedali, aby sme nič nehľadali (smiech). A pamätám si, že to bolo obdobie, keď bol populárnyWinnetou a ja som tento poklad našiel v skrini. Len som nakukol, že je tam kniha Winnetou a bol som z toho úplne hotový. To si dodnes pamätám. Tú knihu mám doteraz doma a pamätám si aj jej vôňu, keď som ju čítal. To bol pre mňa pamätný darček.“

Ako vyzeral Štedrý deň u šéfa RTVS? „U nás doma máme klasiku. Od kapustnice cez rybu je to všetko tak, ako má byť. Čo sa týka pomáhania v kuchyni, ja som skôr ,zháňač ingrediencií‘ a ochutnávač. Ale vždy chválim. Stromček máme doma umelý a je ladený do zlatej farby so zlatými guľami. A vždy sa snažím ísť na polnočnú omšu, je to pre nás taká rodinná tradícia.“

