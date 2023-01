Poslanci Národnej rady pred Vianocami odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z osobitnej stavby, čím sa zrušili koncesionárske poplatky. Odôvodnené to bolo tak, že ich výber je nespravodlivý a neetický, pretože zaväzuje občanov prispievať na verejnoprávne médiá bez ohľadu na to, či služby využívajú alebo nie. Táto zmena však môže mať veľký vplyv na ďalšie fungovanie RTVS.

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Zdroj: MATEJ KALINA

V prípade, že poslanci prelomia veto prezidentky SR, zrušenie koncesionárskych poplatkov nadobudne účinnosť 1. 7. 2023. Odvtedy bude RTVS financovaná formou štátneho príspevku. Otázkou pri zrušení koncesionárskych poplatkov je hlavne nezávislosť RTVS, teda, aby toto médium nebolo politicky ovplyvňované.

„Vždy som bol zástancom koncesií a považujem ich za garanciu nezávislosti RTVS. Pre ďalšie fungovanie RTVS je zásadné, aby bola garantovaná výška financií zo štátneho rozpočtu a zabezpečila sa ich ochrana od akýchkoľvek politických vplyvov. Aj preto sú koncesie jedným z najtransparentnejších spôsobov financovania verejnoprávneho média,” vyjadril sa Machaj. Pred pár dňami RTVS za prítomnosti novinárov predstavovala svoje jarné novinky. Slova na úvod sa chopil Ľuboš Machaj, ktorý otvorene porozprával o problémoch, ktoré ho mimoriadne ťažia.

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Zdroj: RTVS

„O pár dní bude pol roka, čo som nastúpil do tejto funkcie a musím povedať, že som čakal, že to bude náročné, ale že to bude až takto problémové, to som neočakával. 22. decembra sme dostali nečakaný vianočný darček v podobe zrušenia koncesionárskych poplatkov. Musím priznať, že sme nemali informácie, že takéto niečo nastane a očakávali sme pred týmto krokom odbornejšiu diskusiu, aby aj politici mali prehľad o celom procese financovania RTVS. Je dôležité, aby bol tento návrh zákona prepracovaný tak, aby zabezpečil systematické fungovanie RTVS. Teraz nás čakajú rokovania a uvidíme, ako to dopadne,” uviedol Machaj s tým, že RTVS už má na rok 2023 stanovený rozpočet a tým, že od júla príde o financie z koncesionárskych poplatkov, budú im do konca roka chýbať milióny eur.

„Verím, že to ďalšie obdobie bude rozvojové, že nebudeme musieť robiť to, čo sme robili na konci roka, že sme museli rozpočet pomerne dosť napínať a nie je to jednoduché. Prišiel som, aby som pripravoval nové veci, nové projekty. Podarilo sa nám vstúpiť do jarnej štruktúry so zaujímavými vecami v televíznom a rozhlasovom vysielaní. Držme si palce,” dodal s tým, že novinárov prosí o pomoc, aby sa tejto téme venovali, lebo RTVS to vyslovene potrebuje.