Uplynulý piatok sa rozdávali ceny naj Slovenkám roka. Vydarený galavečer si nedal ujsť ani generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Na párty po prenose sa však dlho nezdržal. Zamieril si to rovno do baru s tromi krásnymi dámami.

Galavečer Slovenka roka sa konal uplynulý piatok v nádherných priestoroch bratislavskej Reduty. Medzi pozvanými boli mnohé známe tváre, ktoré si užili vyšperkovaný program a aj vystúpenie speváckej divy Dary Rolins, ktorá si domov odniesla sošku v kategórii Kultúra a umenie. V sále sedeli aj generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj či politička Romana Tabák, ktorej spoločnosť robili jej dve krásne sestry.

Na snímke Romana Tabák so sestrami počas galavečera Slovenka roka. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Po živom prenose sa v priestoroch Reduty konal menší raut. Ľuboš Machaj sa však rozhodol, že historické priestory vymení za neďaleký známy podnik pre mladých. A rozhodne tam nešiel sám. Do mesta sa s ním vybrali aj všetky sestry Tabákové. „Je to džentlmen. Pozrite, kto ma išiel odprevadiť,“ napísala Romana Tabák k fotkám, na ktorých si so šéfom RTVS vykračujú ulicami nočnej Bratislavy. Všetci štyria nakoniec zakotvili vo vychytenom podniku na Laurinskej ulici. Objednali si fľašu vína a v dobrej nálade klebetili pri stole asi do pol druhej rána.