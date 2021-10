V spomienkach na Milana Lasicu sa všetci prítomní zhodnotili, že humorista veľmi rád rozprával o svojich vnučkách, ktoré neskutočne miloval, a rád spomínal aj na starých rodičov.

Relácia Sedem. Zdroj: tv joj

Málokto vedel, že hlavným nákupným maniakom v rodine bol práve on. „Pán Lasica miloval nakupovanie a myslím si, že ako máloktorý muž mal skvelý vkus. Vždy vedel vybrať dcéram a manželke šaty i topánky, vedel sa trafiť do veľkosti a aj to bolo pekné," prezradila na neho v relácii kamarátka Eňa Vacvalová.

Prečítajte si tiež: