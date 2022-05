Bola to láska ako hrom. Teda... aspoň tak sa pred kamerami tvárili. Keď sexi Nikol prišla do šou Love Island, netajila sa tým, že sa jej najviac páči práve Vilda a za každú cenu ho musí dostať. To sa jej aj podarilo. Po konci šou dvojica zaplavovala Instagram spoločnými zamilovanými fotkami a zdalo sa, že to spolu skutočne myslia vážne. No opak sa stal pravdou. Ich láska nemala dlhé trvanie. V marci tohto roka prišiel rozchod. Vilém medzitým dostal ponuku robiť tanečného partnera Zuzane Kubovčíkovej Šebovej v Let´s Dance a aj preto trávil všetok čas v Bratislave.



Vilda a Nikol zo šou Love Island. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CaunqqEg47Z/

Vilda dlho nesmútil. V jeho živote je nová žena. A nie hocijaká. Po krásnej Nikol mu učarovala ďalšia kráska – blondínka Sylvia Šulíková. A tá rozhodne nie je žiadnou neznámou. Sylvia totiž v roku 2021 súťažila v Miss, kde skončila na druhom mieste. Dvojica sa spolu nedávno objavila v spoločnosti. Vilda svoje city absolútne neskrýval a pred zrakmi prítomných hostí Šulíkovú neustále bozkával a túlil sa k nej. „Faaakt? Ale sluší jej to dnes, však?“ reagoval na otázku markizáckej Smotánky, či je Sylvia jeho partnerka. Toto ale nebola prvá spoločná akcia zamilovanej dvojice. Nedávno totiž spolu odchádzali aj z módnej šou.