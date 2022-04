To, že Magda Šebestová opäť zahorela láskou, sa prevalilo iba na začiatku tohto roka. Brunetka sa zahľadela do poslanca NR SR za OĽaNO Györgya Gyimesiho (41). Spolu stihli absolvovať dovolenku v Dubaji a zopár lyžovačiek. Lásku prezentovali aj verejne na sociálnych sieťach. Nedávno prišlo prekvapenie, keď sa rozišli. „Nie, nie, vôbec nie som smutný, som absolútne vo veľkej pohode. Všetko je v najlepšom poriadku, tak ako to má byť! Mám sa veľmi dobre," prezradil nedávno György.

Na snímke je Magdaléna Šebestová na premiére filmu Betlémske svetlo. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Jeho slová nasrdili Magdu, ktorá mu venovala odkaz: „Kým iní si vďaka mne robia PR, ja pracujem na sebe! Každý máme na výber.” Po pár hodinách to zo svojho Instagramu zmazala. Prešlo iba pár dní a svojmu ex nepriamo venovala ďalší odkaz. „V živote sa všetko vráti. Zlo k jeho odosielateľovi. Láska k tomu, kto ju dáva. Klamstvá k tým, ktorí ich hovoria. Závisť k tomu, kto ju cíti. Koleso sa točí pre každého,” zdieľala Šebestová citát.

