Moderátorke a komičke Evelyn (31) sa v minulosti podarilo schudnúť, no potom sa dostavil tzv. jojo efekt a kilá sa vrátili. Nedávno sa rozhodla podstúpiť kúru na klinike v Maďarsku a verejnosti sa pochválila výsledkom. Jej najnovšie fotky doslova vyrážajú dych. Také dráždivé zábery ešte nikdy nemala!

Nie je to tak dávno, čo sa Eva Evelyn Kramerová presunula na nejaký čas do susedného Maďarska, kde podstúpila odtučňovaciu kúru. „Evelyn sa rozhodla opäť poriadne zatočiť s kilami a odišla na rovnakú ajurvédsku kliniku do Maďarska, v ktorej bola kedysi aj Petra Polnišová. Počas tohto pobytu chce výrazne schudnúť,” dozvedeli sme sa nedávno z nášho zdroja. Moderátorka sa odtiaľ naozaj vrátila s kilami dole, čím sa pochválila krátko po návrate zo spomínaného pobytu.

Komička a moderátorka Evelyn. Zdroj: Instagram E. K.

Pred necelými dvoma týždňami si odskočila na dovolenku do Chorvátska a odtiaľ sa pochválila fotkou v plavkách. Na zábere bolo vidieť, akú postavu si „vydrela” v Maďarsku. Jej fanúšikovia neverili vlastným očiam a pod jej záberom sa azda neobjavil ani jeden negatívny komentár.

Prešlo pár dní a Evelyn opäť valcuje Instagram novým dráždivým záberom v plavkách. Síce na prvý pohľad vám doslova vypália zrak jej gigantické prsia, ale tie k nej jednoducho už patria. Moderátorka si užila chvíle na kúpalisku s celebritným kaderníkom, kde Evelyn vystrúhala aj sexi pózu. Našli sa aj takí, ktorým sa to zdalo už príliš. "Keď je niekto plochý, je zle, keď je niekto ‚hanbatý‘, je zle! Stále niečo,” bránila sa moderátorka.

