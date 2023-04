To, že exsuperstaristka a dvojnásobná mama má postavu ako modelka, dokázala v minulosti už niekoľkokrát. Jej božské krivky jej môže závidieť nejedna bezdetná žena. Martina je známa tým, že svoje súkromie občas zdieľa aj na sociálnej sieti. A práve tam sa počas uplynulého víkendu pochválila videom. Ide síce o reklamné video na víno, no Martina v ňom pózuje pri bazéne v celých plavkách, v ktorých predviedla sexi krivky. Síce nie sú červené ako z Baywatchu, no pokojne by zapadla medzi sexi záchranárky. Páni, máte však smolu. Brunetka je už zhruba rok šťastne zadaná.

Martina Schindlerová na nedávnych módnych dňoch. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO