Silvia Lakatošová (47) prišla nedávno s veľkým prekvapením. Jej Miss Universe SR znova ožila aj vďaka tomu, že na pomoc si zavolala Zuzanu Plačkovú (29). Tá začala okamžite lanáriť baby na plastiky a silikóny. Síce to v tejto súťaži krásy platilo vždy, no príchodom hviezdy sociálnej siete sa to ešte znásobilo. Čo si o tom myslí modelingový expert Saša Jány (49), ktorý sa v tejto brandži pohybuje už vyše 22 rokov?

So súťažou Miss Universe SR sa Lakatošovej darilo dlhé roky, kým neprišli problémy. Minulý rok už dokonca ani nevyhlásila kasting. Teraz však opäť vstala z popola, a to hlavne vďaka pomoci Plačkovej. Keď sa tým Zuzana pochválila na sociálnej sieti, ozvali sa jej mnohé mladé dievčatá, ktoré chceli okamžite vedieť, či je povolená aj plastika či výrazné líčenie. No a Plačková, ktorá len nedávno podstúpila plastiku celej tváre, im s nadšením oznámila, že samozrejme. Doteraz prebehli už tri kastingy po Slovensku, pričom nádejné – aj prerobené – kandidátky majú ešte šancu ukázať sa 10. júla v Bratislave.

Plastiková kráľovná Zuzana Plačková. Zdroj: Instagram Z. P.

To, že Lakatošová nevyberá iba z prirodzene krásnych dievčat, je známe už dlhé roky. Príkladom v minulosti bola napr. aj Denisa Mendrejová, ktorá už v čase súťaže, keď mala iba 22 rokov, mala mať plastické vylepšenia.

Na snímke je modelingový expert Saša Jány. Zdroj: MATEJ KALINA

Čo na tieto pravidlá hovorí dlhoročný modelingový expert Saša Jány? „Tam to vždy bolo. Celý tento koncept je ako vo Venezuele. My sme aspoň radi, že v Elite Model Look ukazujeme prirodzenú krásu Sloveniek. Myslím si, že to je škoda hlavne preto, že toto naozaj nepatrí do kategórie mladá žena. Mám pocit, že tie missky sú od 18 rokov vyššie, a keď si povieme, že ich priemerný vek je 22 rokov, tak tam mi to príde naozaj zbytočné,” prezradil nám Jány, ktorý sa však netají tým, že ak má žena napríklad už po 40-ke, nech sa pokojne vylepší. Alebo ak to mladým dievčatám pomôže z hľadiska psychiky, vtedy je tiež za.

„Presne tak! Ale nie mladé baby na Miss. Je to naozaj škoda. Je to zlý odkaz, vzor a posolstvo pre ostatné mladé baby, aby toto bola ich cesta. Ak to má niekomu pomôcť aj po psychickej stránke, som za, ale nie v takom ranom veku a určite by som to neukazoval mladým dievčatám ako cestu,” tvrdí.

Rovnaký názor má aj topmodelka Michaela Kocianová. „Taká prvoplánová krása – to je iná súťaž krásy, ktorú asi všetci poznáme, a Silvia Lakatošová, ktorá sa touto cestou rozhodla ísť, tak jej prajeme veľa šťastia,” dodala.

