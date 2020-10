Na Zdeňka Macura sa jednoducho nedá zabudnúť. "Preslávil" sa najmä bitkou so speváčkiným partnerom Josefom Rychtářom. Po smrti jeho zbožňovanej Ivetky Bartošovej z apríla 2014 o ňom už nebolo veľa počuť. Aktuálne je z neho úplne iný človek. Macura sa po zdravotných komplikáciách spôsobených prevažne stresom a zlou životosprávou, rozhodol pre prekopanie celého života. Ako prvé zrušil svoje sociálne siete, druhou položkou na zozname bol zdravší životný štýl. A tretia - rozbehnutie nového biznisu.

Zdeněk Macura Zdroj: Matej Jankovič

Pred pár dňami uverejnil na svojom YouTube kanáli video propagujúce wifi teplomery vlastnej výroby, s ktorými podniká. Z krátkeho videa možno usúdiť, že po mŕtvici má menší problém s rečou. Zdeněk hovorí trhane, medzi slovami robí dlhšie medzery a zápasí s výslovnosťou. No už na prvý pohľad pôsobí ako úplne nový človek. Z kedysi bacuľatého chlapa je to výrazná premena. Ako Macura prezradil v rozhovore pre Expres.cz, schudol takmer 30 kíl. "Vôbec necvičím, podarilo sa mi takto zhodiť len vďaka vyváženej strave. Snažím sa jesť menej a úplne som z jedálnička vyradil pečivo," uviedol.

Predajom teplomerov by si chcel zarobiť toľko peňazí, aby pokračoval v plnení sna, postavenie azylových domov pre týrané ženy. "Mám asi 40-tisíc na transparentnom účte, mám vymyslenú novú technológiu, bude to vyzerať luxusne, ale zároveň to nebude drahé. Pôjde to kedykoľvek rozmontovať a zasa zmontovať," opísal v rozhovore. Ako mu pôjde jeho nový biznis, časom uvidíme.