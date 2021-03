Fanúšikom relácie Bez servítky „kráľovnú” Babulu predstavovať netreba. Sebavedomá blondína dokázala, že okrem pokory jej chýba aj slušné správanie. V piatok predviedla obrovskú hádku s najmladšou účastníčkou a dookola opakovala, že jej všetci závidia luxus v jej dome – pre niekoho je to však gýč podobný tomu, aký mali Mojsejovci na Pereši. Čo už však zabudla povedať, je to, že sa svojho bungalovu plánovala zbaviť a predať ho za 149-tisíc eur. V inzeráte bolo dokonca uvedené, že dom je možné kúpiť aj s ,,luxusným” zariadením, ktoré tak ospevovala. Inzerát neskôr stiahla.

Rodinný dom chcela blondínka pre časom predať. Zdroj: archív

Ešte väčším prekvapením je, že v Orechovej Potôni má len kúsok od svojho domčeka veľmi známeho suseda, a to podnikateľa Juraja Lelkesa. „V Orechovej Potôni mám rodičovský dom. Keď sme to vysporiadali s bratmi, dal som to tam do poriadku. No so Sisou tam chodíme len občas. S ľuďmi, čo tam bývajú, sa veľmi nestretávam. Mladšiu generáciu takmer nepoznám,” povedal nám Lelkes, ktorý doteraz ani netušil, že za susedu má takú spanilú kráľovnú.

