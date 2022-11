Veronika a Sajfa Cifrovci si užívajú dovolenku v Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty) so svojimi dvomi milovanými detičkami. A ich 3-mesačný Šimonko mal v mori premiéru.

„Našťastie ho po prvých motýlikových záberoch chytila mamička do náruče. Vitaj, Šimon, medzi morskými vlkmi. Krstným otcom ti bol Jack Sparrow, pamätaj!” napísal Sajfa k fotke.

Sajfa, Veronika a ich dve detičky - dcérka Sára a synček Šimon - si užívajú dovolenku v Spojených arabských emirátoch. Zdroj: Instagram Sajfa, Instagram veronikaostrihonova

,,Ukážeme Ti svet, Šimi. Zatiaľ taký, ktorý je síce pomerne umelý, ale relatívne blízko. Ťažká doba, viem, pre všetkých. Nechcem provokovať, iba sa podeliť o naše zážitky a vďačnosť. Dúfam, že je to OK. A želám pekný (alebo aspoň pokojný) víkend," zverejnila Veronika fotku z pláže so svojím milovaným synčekom.

