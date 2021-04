Fanúšikovia šou 2na1 si opäť prišli na svoje. Dano Dangl (46) a Adela Vinczeová (40) odštartovali už jej tretiu sériu a konečne si zavolali Mateja Sajfu Cifru (41). Všetci traja zavítali do Telerána, kde opisovali vtipné momenty z nakrúcania, pričom Sajfa si občas neodpustil poznámky.

Možno málokto vie, že Sajfa kedysi pôsobil ako učiteľ. A práve učenie predvedie aj v šou 2na1, ktorej ukážku pustili v Teleráne. „Bol som stredoškolský profesor. To, na čo sa hrá Maštalír, tak to som bol ja. Aj som dokonca skúšal na maturite, ale to boli mladšie decká,” prezradil Cifra na úvod.

Sajfa v šou Adely a Dangla 2na1. Zdroj: tv markíza

„Videli sme, bola to zábava. Ja by som pokojne chcela byť tvojou žiačkou v základnej škole,” prerušila ho Šóošová. „Kedykoľvek sa môžeme, Leni, zahrať,” zahlásil Sajfa a všetci sa začali smiať. „Bolo to veľmi osviežujúce, senzačné, naozaj som bol skvelý,” neskrýval skromnosť Sajfa, ktorý s chválami na seba pokračoval aj ďalej.

„Máte sa na čo naozaj tešiť, lebo podľa mňa v histórii Markízy bude toto fakt taká sledovanosť, nesmierne sa z toho teším,” netajil sa. „Úplne sa na to všetci tešíme,” doplnila ho Lenka. „Rozbijeme jednak internet, televízny priestor od čias, keď tu vykopli chlapci z Gamatexu dvere! Také veci uvidíte, veľmi sa z toho teším,” zahlásil Cifra, pričom spomenul kauzu z roku 1998, keď za vtedajšieho riaditeľa Pavla Ruska obsadili televíziu muži z firmy Gamatex aj s ochrankou.

Po tejto poznámke Šóošová spomenula, že ju prekvapilo, že Sajfa kedysi písal básne. „Leni, ty sa na mňa teraz tak pozeráš, ale ty vieš, že žiješ s niekým iným,” frkol jej moderátor. „Ja viem, že žijem s niekým iným,” odpovedala mu. Cifra tak opäť predviedol štipľavý jazyk a niektoré poznámky si mohol radšej odpustiť.

