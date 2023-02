Moderátor Matej "Sajfa" Cifra (43) to nedávno úplne neodhadol. V relácii RTVS Hit roka, v ktorej bol jedným z hostí, utrúsil poznámku, ktorá asi viacerých šokovala. Čo povedal pred kamerami?

Ako hosť relácie Hit roka na RTVS opisoval Sajfa svoj život v roku 1999. Spomienky, zážitky a autentické príbehy pridávajú relácii skutočný šmrnc a na výbere hostí si dáva televízia naozaj záležať. Pravdou však ostáva, že moderátor s podstrihnutým jazykom sa naozaj nebojí povedať nič. Sarkazmus a irónia mu nie sú cudzie, niekedy však nepozná vlastné medze.

Matej "Sajfa" Cifra a Veronika Cifrová Ostrihoňová tvoria pár už dlhé roky. Zdroj: Katarína Šlesárová, Instagram @veronikaostrihonova

Hostia spomínali aj na inzeráty z 1999, ktoré boli plné sexizmu. Hana Lasicová, ktorá v relácii figurovala ako hosť avizovala, že tento problém stále pretrváva. „Deje sa to však stále. Stále existujú relácie, kde sa ospevujú úspešní muži a krásne ženy”. „Toto je jedna z nich,” vtipkoval na účet Hany Sajfa. Dcéra zosnulého Milana Lasicu sa však nedala vyviesť z miery. „Len aby ťa za toto neprestali volávať do televízie”. Práve na túto jej poznámku Cifra zareagoval tak, ako to zrejme nikto nečakal. „Ja sa dám spraviť na ‚ono’ a budete ma musieť zavolať”. Čosi asi tak v tej chvíli pomyslela Sajfova manželka Veronika...