Skúsený pilot, ktorý v roku 1999 letel na orbitálnu stanicu Mir, prijal pozvanie do štúdia. Ivan Bella detailne opisoval, čo všetko predchádzalo jeho odletu do vesmíru. No glosátora Sajfu zaujímala iba jedna vec. „Dobre… a ako to je so sexom na obežnej dráhe? Ja viem, že ste tam boli len chalani, to mi je jasné, takže tam sa nič nedialo, predpokladám teda… (smiech) A aj keby, je to úplne v pohode, ale… mal niekto už na obežnej dráhe sex? Medzi kozmonautmi si to musíte hovoriť,“ odrovnal ho Sajfa.

Ivan Bella ostal po Sajfovej otázke dosť šokovaný. Ale odpovedal mu... Zdroj: RTVS

„Tí kozmonauti v prevažnej väčšine sú dospelí ľudia. Aj ženy, aj muži. Väčšinou sú ženatí, vydaté. Takže čo sa tam deje, asi sa von nedostane, ale oficiálne pokusy, napríklad splodiť decko vo vesmíre, sa nevykonávajú, pretože je to veľké riziko. Výskumom vykonávaným na rôznych živočíchoch bolo zistené, že najzraniteľnejší je živý organizmus v najranejšom štádiu vývoja. Keď to bola bunka alebo len zhluk buniek a kozmické žiarenie zasiahlo tento živý organizmus, potom tie živočíchy dorastali deformované, chybné… Ale čo sa týka samotnej možnosti sexu, je to absolútne možné, pretože ľudský organizmus funguje,“ vysvetlil mu Bella. „Chcem ísť do vesmíru teda,“ zaklincoval to Sajfa.

