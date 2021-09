Cifrová Ostrihoňová si dala pauzu od práce, rovnako aj jej manžel Sajfa a spolu odleteli na dovolenku. Tentoraz výnimočne bez ich milovanej dcérky Sáry. „Po dvoch rokoch sme pri príležitosti nášho 5. svadobného výročia išli na výlet sami dvaja. So Sajfom teda. Keď začal niečo nakrúcať, hovorila som mu, nech tak nerobí, že čo si o nás ľudia pomyslia - že odchádzame na štyri dni takmer od dvojročnej úžasnej slečny. A potom som sa zháčila a povedala si, že to, že to riešim, je môj problém a nikoho iného,” zverila sa Cifrová Ostrihoňová, ktorá mala spočiatku obavy, že malú princeznú nechávajú doma. Tá je však v najlepšej opatere starých rodičov.

Veronika Ostrihoňová Zdroj: Instagram.com/@veronikaostrihonova

„Keď sme v nedeľu odchádzali, boli sme zľahka zrútení, zatiaľ čo Sára bola nadšená u babičky. Potom sme si povedali, že so Sarinou je to stále mega super, ale že v konečnom dôsledku ostaneme sami dvaja. A že vedieť opäť byť len sami dvaja spolu, sa nám asi zíde. A Sáre v konečnom dôsledku tiež,” pokračovala. Dvojica si užíva krásy talianskeho Capri a moderátorka sa dokonca pochválila aj fotkou z pláže. Bez mejkapu a v plavkách jej to naozaj pristane.

„Ešte čriepky Capri a Matejove rovné zuby. Pekný piatok, kamoši,” napísala Veronika k fotke z pláže. Síce na nej nevidno celú postavu moderátorky, no blondínka zvolila krásne ružové plavky.