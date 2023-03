Manželmi sú sedem rokov a majú dve deti. Obľúbený moderátorský párik sa však so zakladaním vlastnej rodiny nikam neponáhľal. V nedávnom rozhovore Sajfa priznal, že ak by mal deti skôr, ako nevybúrený dvadsiatnik, asi by to nedopadlo dobre a mohol by byť rozvedený. „Mať deti teraz, v štyridsiatke, bolo pre mňa správne rozhodnutie. Aj v rámci takého môjho osobného upokojenia. Bol to logický krok v našom vzťahu,” priznal moderátor.

Veronika Cifrová Ostrihoňová (33) a Matej "Sajfa" Cifra (43). Zdroj: Veronika Ostriho?ová

Dodal, že s manželkou mali v živote obrovské šťastie, „My sme nikdy nesnívali o dokonalom bábätku. Sú páry, ktoré toto celé zažívajú oveľa intenzívnejšie. Pracujú na rodine, na bábätku, majú to vypočítané. My sme to mali inak.” Tvrdí, že otcovstvo zmenilo v jeho živote úplne všetko. Zistil, že je starostlivý a svoje pohodlie odsunul na druhú koľaj. Nakoniec priznal, čo stojí za ich rozhodnutím mať deti neskôr, „Je to jednoduché, alkohol. My sme sa opili a zrazu to bolo,” žartoval.

