Na Love Islande tvorila Sabina Karásková pár so Zbynkom Vlčkom. Nedávno sa rozišli. Dôvodom bol Bagárovej ex, MMA zápasník Makhmud Muradov (32). Sabina teraz priznala, čo je medzi nimi.

Fanúšikovia šou Love Island neriešia nič iné ako drámu medzi Sabinou Karáskovou a Zbynkom Vlčkom. Mladá kráska sa najnovšie v rozhovore pre TV Nova rozhodla ku všetkému vyjadriť. „Jediným dôvodom nášho rozchodu bola moja konverzácia s Machom,“ povedala otvorene. „To je to jediné, čo sa stalo. Išlo iba o konverzáciu a na základe tej sa so mnou Zbyněk ešte v ten deň rozišiel,“ popísala s tým, že svojho partnera nikdy nepodviedla a konverzácia sa mala držať v nevinnej rovine.

Zbyněk a Sabina z Love Island išli od seba. Zdroj: tv markíza

„Rozišli sme sa deň pred natáčaním Love Island Vianočného špeciálu,“ spomínala Sabina. Konverzácia s Bagárovej ex Muradovom vraj do žiadnych nevhodných oblastí nezachádzala. A ako to je medzi nimi teraz? „Určite nechcem žiadny románik len tak, sme v kontakte a uvidíme,“ priznala s úsmevom. „Teraz mám otvorené dvere,“ dodala so smiechom a naznačila, že Makhmud má voľnú cestu.