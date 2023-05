Do ringu mala pôvodne nastúpiť aj bývalá farmárka Monika Haklová, ktorá sa mala pobiť s ďalšou farmárkou Dagmar Kubinovou, no kvôli zraneniu nakoniec nenastúpila. V ringu si zmerali sily aj farmár Šimon Koleň a bývalý účastník reality šou Love Island a Survivor Nathan. Najočakávanejším číslom bol však súboj Rytmusa a českej MMA legendy Petr Kníža. Napriek tomu, že Patrik Vrbovský si prešiel doslova hotovým peklom, zniesol aj tie najtvrdšie údery Monstera a dobojoval zápas do úplného konca s obrovskou cťou! Monster sám priznal v pozápasovom rozhovore, že nechápal, ako to Rytmus vydržal. „Má asi betónovú hlavu, ako ja,“ smial sa Čech. Raper následne uznal, že podobný tlak ešte nikdy nezažil, no je vďačný za skúsenosť.

Patrik Rytmus Vrbovský počas podujatia Fight Night Challenge 4 v Trnave. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Boxerské výkony si prišli pozrieť Dominika Mirgová so synom, farmár Tamás, ktorý prišiel po boku účastníčky šou Ruža pre nevestu Dianou a medzi divákmi boli aj politik Andrej Danko a Romana Tabák. Kým on prišiel v športovej mikine, Romana siahla po elegantnom saku a pod neho si obliekla úsporný top, ktorý pripomínal skôr podprsenku. Vedľa nej sedela celebritná lekárka Alena Pallová.

A ako dopadli najočakávanejšie zápasy? Attila Végh porazil Eric Spicely – na body (3-0), Marek Bartl porazil Karol Ryšavý – na body (3-0), Josef Adam porazil Pavol Vaško – diskvalifikácia Paliho Hariho za nepovolený úder (lakeť do zátylku), Radek Roušal porazil Adam Berger – Zranenie ruky Bergera po 1. kole, Michal Mošpan porazil Branislav Martanovič – KO, 1. kolo, Šimon Koleň porazil Nathan Dzaba – na body (3-0).

